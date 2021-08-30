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В поезде Одесса-Харьков тараканы атаковали пассажиров

В поезде Одесса-Харьков тараканы атаковали пассажиров

Настырные и многочисленные насекомые не давали уснуть пассажирам поезда №252 Одесса-Харьков.

Инцидент произошел в вагоне №10.

Пассажиры почти не спали, всю ночь, тараканы буквально ползали по людям.

– Глянь, жрет… ой, второй вылез оттуда, – это слова ошарашенной женщины, заснявшей пиршество насекомых, ставших символом антисанитарии.

В десятом вагоне состава 252 «Укрзализницы» рыжие прусаки не прячутся по щелям. Они чувствуют себя настоящими хозяевами положения.

Пассажиры вынуждены всю ночь бодрствовать, иначе им придется просыпаться от того, что их лицам бегают тараканы.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что В Одессе завелись тараканы-гиганты

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Редакция ПРОФИЛЬ

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