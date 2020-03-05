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Новости Одессы и Одесской области

В поездах, курсирующих из Одессы в Москву, начали патрулировать полицейские

В поездах, курсирующих из Одессы в Москву, начали патрулировать полицейские

В “Укрзализныце” ввели новый пилотный проект по сопровождению поездов дальнего следования.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, например, оним из первых участников эксперимента стал поезд “Одесса-Москва”.

Как сообщила “Укрзализныця”, пассажиры, пользующиеся этим направлением, чаще других становятся жертвами мошенников. Там надеются, что сопровождение правоохранителей поможет уменьшить количество преступлений в пути.

Уже есть первые результаты. Так, например, недавно в поезде “Одесса-Москва” №24/23 во время следования оперативники предупредили ограбление и задержали подозреваемого.

Совместно с Нацполицией компания-перевозчик планирует увеличить постепенно количество поездов, где будут курсировать стражи порядка. А помимо направления “Одесса-Москва”, полиция уже начала работать в вагонах, соединением “Николаев-Киев-Ровно”.

Фото: live.staticflickr.com

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