В Подольском районе заработало социальное такси: как воспользоваться услугой

Бесплатно съездить в больницу или аптеку на специально оборудованном транспорте – такая возможность отныне появилась у большего количества людей с инвалидностью Подольского района Одесской области. Мы узнали, кто и как может воспользоваться новой социальной услугой.

Служба “Социальное такси” создана при Коммунальном предприятии “Центр первичной медико-санитарной помощи Куяльницкого сельсовета Подольского района”. Куяльницкая ОТГ передала специально обустроенный автомобиль для перевозки людей с инвалидностью и детей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Специальный автомобиль уже готов к перевозке граждан. Машина оборудована пассажирским подъемником, который управляется дистанционным пультом, креплением для колясок и кондиционером. Кроме того, у водителя есть доступ к пассажирам, чтобы при необходимости что-то закрепить или чем-то помочь.

Авто предназначено для транспортировки двух людей в колясках и трех сопровождающих. Обслуживает граждан водитель и медицинские работники.

Отметим, что люди с инвалидностью могут воспользоваться “Социальным такси” один раз в месяц в будни с 8.00 до 16.30, в выходные и праздничные – в случае экстренной необходимости.

Заявки на вызов машины регистрируют в Центре первичной медико-санитарной помощи Подольского района, телефон регистратуры: (04862) 7-38-10. Также можно вызвать такси через своего семейного врача.

Фото: bessarabiainform.com