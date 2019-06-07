В Подольском и Балтском районах Одесской области ликвидируют последствия ливней

Со вчерашнего дня спасатели и полицейские дежурят в Подольском районе. Там была затоплена дорога между двумя селами – Любомирка и Гонората.

Вечером там провели эвакуацию людей из подтопленных домов села Любомирка.

Из-за обильных дождей ночью там произошел перелив прудов через дамбы. Спасатели укрепили дамбы мешками с песком, а также откачивали воду из подвалов жилых домов, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Одесской области.

Воду пришлось откачивать из пятиэтажки в городе Подольск и из дворов соседнего села Александровка.

В райцентре Ананьев, чтобы не затопило дома, спасатели откачали воду из дренажной системы города.

Также из-за ливней оказалось подтопленным село Борсуки Балтского района. Спасатели откачали воду из двух дворов.

Фото: ГСЧС Одесской области