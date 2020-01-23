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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы поймали вандалов, крушивших новогодний декор (фото)

В центре Одессы поймали вандалов, крушивших новогодний декор (фото)

Инцидент произошел на территории Стамбульского парка.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.

Там, по его словам, группа подростков ломала элементы праздничной инсталляции.

Вандалов поймали на горячем сотрудники муниципальной охраны, которые патрулировали там территорию.

Молодые люди агрессивно отреагировали на замечания муниципалов и даже попытались затеять драку. Чтобы усмирить хулиганов, охране пришлось применить газовый баллон “Терен-4”.

На место вызвали полицейских, которые забрали подростков на допрос в Приморское отделение. По предварительным сведениям, вандалы были выпившими.

Фото: Николай Покровский, Facebook

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