В парке Шевченко высадят тысячи роз (фото)

Работники говорят, что работают здесь со среды и в планах у них посадить цветы по всему парку. Особое внимание хотят уделить клумбам около памятника Тараса Шевченко. Там цветами планируют изобразить флаг Одессы.

По словам прораба бригады озеленителей Александра, они сажают три типа роз: Эль Торо (красная), Керн (желтая) и Леди (белая).

На данный момент в парке высажено порядка двух тысяч кустов. А в конечном итоге клумбы и аллеи должны украсить около пяти тысяч цветов.

«Сейчас главной проблемой является поиск места под солнцем для цветов, потому что в тени они не приживутся. Поэтому потихоньку расчищаем участки для кустов. При условии, что руководством будет дано правильное количество разных сортов роз, планируется сделать флаг Одессы в клумбах около памятника. Надеюсь, что так оно и будет», – рассказал Александр.

По заверениям озеленителей, посадка проходит успешно и в поставленный срок они пока что укладываются.

Как сообщила пресс-служба КП «Горзелентрест», весной планируется высадить 86 тысяч кустов роз по всей Одессе.

Денис Бонк

Фото: КП «Горзелентрест»