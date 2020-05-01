В ожидании новых монет: после карантина кошельки украинцев станут тяжелее

Такими, чтобы туда поместились металлические деньги, на которые постепенно задумали заменить бумажные.

Так, после карантина в оборот должны ввести 10-гривневую монету.

Об этом сообщает НБУ.

По данным пресс-службы структуры, уже с 3 июня копейками, номиналом в 10 гривен, можно будет заплатить в магазине и получить их в банке.

На первое время Нацбанк планирует ввести в оборот свыше 5 млн 10-гривенников.

При этом менять бумажные купюры на монеты не нужно. Можно будет рассчитываться и тем, и другим.

Как отмечает пресс-служба НБУ, бумажную версию постепенно выведут из оборота. Так, полностью изношенные деньги будут менять не на такие же купюры, а на монеты.

К слову, деньги выполнены из цинкового сплава с никелевым покрытием. Вес монеты – 6,4 граммов, диаметр – 23,5 мм.

Копейки отчеканили еще в 2018 году.

На реверс перенесли портрет украинского гетьмана Ивана Мазепы с бумажной версии.

На аверс поместили номинал копейки на фоне древнерусского орнамента.

Фото: bank.gov.ua

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