В Овидиополе спасатели впятером вызволяли из колодца пенсионерку

Происшествие случилось на улице Шевченко. Когда местные жители увидели, как 73-летняя женщина провалилась в колодец, они тут же вызвали спасателей.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Как оказалось, пенсионерка упала, оказавшись на самом дне. К спасательной операции подключили пятерых сотрудников ГСЧС. В итоге с помощью веревки женщину получилось вызволить из западни.

Пенсионерка очень испугалась и, скорее всего, получила травмы. Шутка ли: глубина колодца – целых десять метров!

Так что пришлось вызвать скорую. Пострадавшую передали медикам.

Фото: novostipmr.com