В опорні лікарні Одеської області передадуть партію медикаментів для лікування COVID-19

На Одещині отримали партію медикаментів, затверджених МОЗ, для лікування COVID-19.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.
– Вже передаємо до опорних лікарень регіону 2600 одиниць Левофлоксацину — це антибіотик, який застосовують у клінічних випадках із ураженням легенів, – зазначив Куций.
Також він висловив подяку компанії «Аліса. Лінія життя» за допомогу лікарям. Разом із медикаментами підприємці передали велику партію антисептиків.
Фото: Facebook Максима Куцого
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