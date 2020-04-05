В опорні лікарні Одеської області передадуть партію медикаментів для лікування COVID-19

На Одещині отримали партію медикаментів, затверджених МОЗ, для лікування COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– Вже передаємо до опорних лікарень регіону 2600 одиниць Левофлоксацину — це антибіотик, який застосовують у клінічних випадках із ураженням легенів, – зазначив Куций.

Також він висловив подяку компанії «Аліса. Лінія життя» за допомогу лікарям. Разом із медикаментами підприємці передали велику партію антисептиків.

Фото: Facebook Максима Куцого

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