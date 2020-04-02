В одного із співробітників Одеської міської ради підтвердили COVID-19

В умовах карантину одним з небагатьох підприємств міста, які працювали на всю потужність, залишалася мерія міста.

Про це повідомив віце-мер Павло Вугельман у Facebook.

– Більшість співробітників, які займаються забезпеченням життєдіяльності міста, перебували на своїх робочих місцях, тим самим піддаючи ризику себе і своїх близьких. Однак, сьогодні (вчора, 1 квітня, – ред.) у одного із співробітників нашої структури підтвердився діагноз коронавірус COVID-19. Всі контактні особи вже встановлені і відправлені на карантин, – зазначив у дописі Вугельман.

Незважаючи на виконання всіх медичних рекомендацій, співробітники, що знаходяться на першому рубежі роботи з городянами – в департаменті звернень громадян, взяли перший удар хвороби.

Вчора, 1 квітня, було прийняте рішення – відправити багатьох співробітників, що працюють на Думській площі на віддалену роботу. Незважаючи на технічні складності, це не вплине на працездатність міської влади і спільними зусиллями, разом з усіма одеситами, ми зможемо зупинити і перемогти коронавірус.

Фото: УНІАН

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