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В Одессу приехал министр иностранных дел Греции: будет искать возможность помочь Мариуполю

В Одессу приехал министр иностранных дел Греции: будет искать возможность помочь Мариуполю

Глава Греческого МИД Никос Дендиас прибыл в Одессу и привез партию гуманитарной помощи. Но главная его задача – поиск путей эвакуации жителей Мариуполя.

О визите руководителя греческого министерства иностранных дел в Одессу сообщила пресс-служба ведомства.

Греческий министр передал гуманитарную помощь областным медицинским учреждениям. Также он сообщил, что намерен возобновить работу Генерального консульства Греции в Одессе.

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко отметил:

“Я обратился с просьбой к Никосу Дендиасу и его коллегам в греческом правительстве предоставить мощное вооружение для Вооруженных Сил Украины, которое защищает нашу область — в частности, необходимые системы противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы”.

Но главная цель визита в Украину главы греческого МИДа – поиск путей помощи и эвакуации жителей окруженного Мариуполя. Дело в том, что в этом городе до войны проживала большая греческая община.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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