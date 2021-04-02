В Одессу приедут мировые звезды классической музыки на фестиваль Odessa classics

Крупнейший международный музыкальный фестиваль Odessa classics в седьмой раз пройдет в Одессе со 2 по 11 июня. Еще один концерт в рамках фестиваля состоится 24 июня. Об этом объявили сегодня организаторы фестиваля – народный артист Украины Алексей Ботвинов и директор фестиваля Елена Зазуля.

Конечно, делается поправка и на возможный карантин, ведь в прошлом году из-за пандемии пришлось перенести фестиваль на август. Тем не менее, в команде фестиваля смотрят на развитие событий с оптимизмом.

Структура фестиваля остается прежней: это и вечерние концерты в одесском театре Оперы и балета, в большом зале одесской Филармонии, и программа современной Украинской музыки на площадках в Зеленом театре, Римо-католическом соборе и в Художественном музее. Конечно же, город не останется без постоянного подарка – большого опен-эйр концерта на Потемкинской лестнице. Также в музее Западного и восточного искусства с 1 по 24 июня будет работать художественная выставка «Нонконформисты». Готовится программа конференций, а в школе Столярского пройдут мастер-классы для детей великого педагога Захара Брона.

В этом году на фестивале выступят сразу пять оркестров, среди которых три симфонических: Национальный симфонический оркестр Украины под управлением Владимира Сиренко, Симфонический Оркестр Хайфы и впервые Национальный оркестр Одесской филармонии под управлением Хобарта Эрла, два камерных оркестра: Цюрихский и Брюссельский. На сцену выйдут как музыканты, которые уже успели подружиться с одесской публикой, так и те, кто впервые выступят перед гостями фестиваля.

Уже стало доброй традицией выступление давнего и доброго друга фестиваля, скрипача-виртуоза Даниэля Хоупа. В этом году он даст три концерта с Цюрихским камерным оркестром и Алексеем Ботвиновым. В частности, публике презентуют музыку Шнитке, которая была записана в этом году для немецкого лейбла Deutsche Grammophon, что стало событием в музыкальном мире.

Особым событием станет выступление всемирно известного пианиста Евгения Кисина. Его концертная деятельность расписана на много лет вперед, и это настоящее чудо, что в этом году он приедет в наш город, в котором выступал 30 лет назад.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, что в августе состоится Одесский международный кинофестиваль.

Фото с сайта фестиваля