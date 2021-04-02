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В Одессу приедут мировые звезды классической музыки на фестиваль Odessa classics

В Одессу приедут мировые звезды классической музыки на фестиваль Odessa classics

Крупнейший международный музыкальный фестиваль Odessa classics в седьмой раз пройдет в Одессе со 2 по 11 июня. Еще один концерт в рамках фестиваля состоится 24 июня. Об этом объявили сегодня организаторы фестиваля – народный артист Украины Алексей Ботвинов и директор фестиваля Елена Зазуля.

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Конечно, делается поправка и на возможный карантин, ведь в прошлом году из-за пандемии пришлось перенести фестиваль на август. Тем не менее, в команде фестиваля смотрят на развитие событий с оптимизмом.

Структура фестиваля остается прежней: это и вечерние концерты в одесском театре Оперы и балета, в большом зале одесской Филармонии, и программа современной Украинской музыки на площадках в Зеленом театре, Римо-католическом соборе и в Художественном музее. Конечно же, город не останется без постоянного подарка – большого опен-эйр концерта на Потемкинской лестнице. Также в музее Западного и восточного искусства с 1 по 24 июня будет работать художественная выставка «Нонконформисты». Готовится программа конференций, а в школе Столярского пройдут мастер-классы для детей великого педагога Захара Брона.

Odessa classics, опен-эйр на Потемкинской лестнице

Опен-эйр на Потемкинской лестнице

В этом году на фестивале выступят сразу пять оркестров, среди которых три симфонических: Национальный симфонический оркестр Украины под управлением Владимира Сиренко, Симфонический Оркестр Хайфы и впервые Национальный оркестр Одесской филармонии под управлением Хобарта Эрла, два камерных оркестра: Цюрихский и Брюссельский. На сцену выйдут как музыканты, которые уже успели подружиться с одесской публикой, так и те, кто впервые выступят перед гостями фестиваля.

Odessa classics, Цюрихский камерный оркестр

Цюрихский камерный оркестр

Odessa classics, симфонический оркестр

Национальный симфонический оркестр Украины

Odessa classics, камерный оркестр

Брюссельский камерный оркестр

Уже стало доброй традицией выступление давнего и доброго друга фестиваля, скрипача-виртуоза Даниэля Хоупа. В этом году он даст три концерта с Цюрихским камерным оркестром и Алексеем Ботвиновым. В частности, публике презентуют музыку Шнитке, которая была записана в этом году для немецкого лейбла Deutsche Grammophon, что стало событием в музыкальном мире.

Odessa classics, Ботвинов

Алексей Ботвинов

Odessa classics, Хоуп и Ботвинов

Алексей Ботвинов и Даниэль Хоуп

Особым событием станет выступление всемирно известного пианиста Евгения Кисина. Его концертная деятельность расписана на много лет вперед, и это настоящее чудо, что в этом году он приедет в наш город, в котором выступал 30 лет назад.

Odessa classics, Евгений Кисин

Евгений Кисин

С полной программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, что в августе состоится Одесский международный кинофестиваль.

Фото с сайта фестиваля

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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