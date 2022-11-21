В Одессу и область вернулись экстренные отключения – графики не работают

В Одесском регионе происходят экстренные отключения света. Составленные и обнародованные графики пока не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в информации энергокомпании.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Напомним, что Одесский регион входит в тройку областей, в которых самая сложная ситуация в энергетической сфере. Проблемы с электроснабжением в Украине возникли после ударов российских войск по энергетической инфраструктуре страны.

Перед этим одесситам три дня пришлось сидеть без света.