В Одессу доставили партию машин скорой помощи (фото)

Тендер на закупку скорых объявили еще в сентябре.

На приобретение медицинских авто выделили 338,7 миллионов гривен.

Однако, как сообщает dumskaya.net, тогда закупки сорвались, так как комплектацию машин решили заменить подчиненные губернатора области – на оборудование подешевле. Конфликтная ситуация всплыла и вызвала резонанс в обществе.

Максим Куцый потребовал прекратить спекуляции. Проведение тендера удалось завершить.

Наконец, согласно сообщению ОГА, в город доехало 45 первых машин из общего числа заказа. Осталось дождаться, когда прибудут еще 85.

Прибывшие машины будут обслуживать региональный Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Фото: dumskaya.net, 7kanal.com.ua

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