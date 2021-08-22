В Одесской области Volkswagen вылетел с трассы: есть пострадавшие

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, случившегося в районе города Балта. В аварии пострадали двое мужчин. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и ушибами.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Вчера, 21 августа, около двадцати часов в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя Балты о том, что у дороги в поле, ведущей из Балты в село Белино, он обнаружил автомобиль Volkswagen Passat с двумя людьми в бессознательном состоянии.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. Там было установлено, что в машине находились два жителя села Белино: 34-х и 30-ти лет. Старший по возрасту мужчина был за рулем. Скорее всего он не справился с управлением.

Пострадавших доставили в больницу, у них отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области