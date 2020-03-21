В Одесскую область завезли санитарные машины с аппаратами вентиляции легких

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Спецтранспорт типа С оснащен аппаратами искуственной вентиляции легких, которые могут пригодиться для лечения больных коронавирусом.

В аппраты встроены аккумуляторы, которые могут держать заряд до шести часов. При необходимости они смогут помочь и взрослым, и детям.

Помимо ИВЛ, реанимобили оборудованы по всем стандартам ДСТУ. Там есть средства транспортировки, обеспечения дыхательной поддержки, учета жизненно важных показателей, приборы для диагностики и инфузии.

Машины изготовлены на базе Citroën Jumper и Peugeot Boxer. При полном баке они могут проехать более 500 км.

Фото: из открытых источников

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