В Одесскую область прилетели краснокнижные пеликаны

Оркестр военно-воздушных сил США впервые спел на украинском Музыкальные послы Оркестра ВВС США известны торжественными выступлениями на Майдане Незалежности, концертными турами по стране и проектами коллабораций, объединивших украинскую и американскую музыку. Оркестр, основанный Гленом Миллером, вместе с «Поющими сержантами» обращается из Вашингтона на украинском языке. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот военных дней: как украинские селяне двумя флагами 4 танка оккупантов одолели Казалось бы, война – не самое подходящее время для шуток и анекдотов. Однако стоит отметить, что здоровый юмор помогает не падать духом в нелегкие дни и даже поддерживать боевой настрой. Да и как не посмеяться над российскими оккупантами, которые, как показала жизнь, зачастую не отличаются большим умом и сообразительностью. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: молодой еврей пришел к раввину Сегодня, 24 февраля, «Одесская жизнь» советует сохранять спокойствие в любой ситуации и предлагает начать день с положительных эмоций.

Предлагаем вашему вниманию анекдот о душевных терзаниях молодого одессита. ПОДРОБНЕЕ