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В Одесскую область прилетели краснокнижные пеликаны

В Одесскую область прилетели краснокнижные пеликаны

Кудрявые пеликаны появились на территории национального природного парка «Тузловские лиманы».

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Об этом сообщил заведующий научно-исследовательским отделом парка, доктор биологических наук Иван Русев.

Птицы прилетели из Болгарии и Польши. Этот вид пеликанов занесен в Красную книги Украины и Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).

— Уже 16-й день идет жестокая война нашей страны с варварской ордой. В это время в природе неизменно происходят свои закономерные процессы. Уже несколько дней подряд через Национальный природный парк «Тузловские лиманы» пролетают тысячные стаи водоплавающих птиц. И вчера в Национальной парк «Тузловские лиманы» прилетели редкостные птицы — кудрявые пеликаны,  занесенные в Красную книгу Украины и Красную книгу Международного союза охраны природы, – сообщил Иван Русев.

Фото Ивана Русева

 

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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