Погода в Одессе 22 марта: днем возможен дождь

Завтра, в понедельник, 22 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.