В одесском зоопарке поселилась парочка крупнейших в мире черепах (фото, видео)

Так, в акватеррариуме зоопарка появились новые жильцы – пара африканских шпороносных черепах.

Об этом со ссылкой на директора зверинца Игоря Белякова сообщает odessa.online.

Черепах прислали нам из Харькова – в рамках программы обмена. Вместо них в тамошний экопарк отправились одесские антилопы.

Для черепах оборудуют новый вольер. Они уже большие, а будут еще больше. Это крупнейшие в мире черепахи, третьи на планете по величине. Так что места им понадобится много.

А пока парочку “тортилл” поселили рядом с крыланами. Там они чувствуют себя хорошо и с аппетитом уплетают лакомства, которые им предлагают. С особым удовольствием едят яблоки, перец и листья салата.

Имен черепахам еще не придумали. Для этого устроят конкурс, где одесситы смогут предложить свои варианты. А победителей огласят в день открытия черепашатника.

Фото, видео: odessa.online

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