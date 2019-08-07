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Новости Одессы и Одесской области

В одесском зоопарке показали недавно родившегося малыша енота (фото, видео)

В одесском зоопарке показали недавно родившегося малыша енота (фото, видео)

Пополнением в семье енотов-полоскунов похвастались сотрудники зверинца. Они засняли новорожденного на видео и выложили ролик в Youtube.

Зверек появился на свет еще месяц назад. Но все это время заботливая мать прятала детеныша от посторонних глаз. Так что впервые запечатлеть его на камеру удалось только недавно.

Впрочем, и сейчас мама-енотиха с большим рвением нянчит и тщательно обрегает  свое чадо. Если кто-то подойдет слишком близко, тут же хватает и тащит дитя в “норку”.

Малыш пока еще не совсем самостоятельный, хоть и живет в общем вольере. Впрочем, работники зоопарка говорят, что он уже открыл глазки и потихоньку осваивается.

Пока имя для крошки-енота не придумали. Его, по традиции, выберут в “День малышей”, который в зоопарке планируют провести в сентябре.

Фото, видео: КУ “Одесский зоопарк”

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