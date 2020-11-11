В Одесском заливе выловили уникальную рыбу

Об этом сообщили в Одесском центре Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, передает УСИ.

По словам ученых, каменный окунь – один из лучших охотников Черного моря и мастер подводной маскировки – цвет тела этой рыбы полностью совпадает с цветом каменных водорослей. А удивительная особенность каменного окуня в том, что эта рыба – гермафродит: у каждой особи есть как женские, так и мужские половые клетки. Но икра и молоки у одной и той же рыбы дозревают в разное время, так что она по очереди исполняет роль самки и самца.

В украинских водах каменный окунь – довольно редкий гость. Он занесен в Красную книгу Украины.

Ученые отмечают, что такие редкостные особи охраняемых видов рыб дают возможность оценить состояние черноморской рыбной фауны.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какая рыба ловится осенью у одесского побережья.

Фото: УСИ