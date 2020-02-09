В одесском трамвае начали принимать оплату банковской картой (фото)

Новый подход к оплате уже можно увидеть в действии на одном из маршрутов.

Так, в трамвае №21, курсирующем от Тираспольской площади до Заставы, установили треминалы, где можно рассчитаться банковской картой с опцией беконтактной оплаты Pay Pass. Кроме того, можно произвести оплату с помощью смартфона с NFC-модулем и соответсвующим программным обеспечением для бесконтактного использования.

Об этом сообщает traffic.od.ua

Такие терминалы есть в трех вагонах 21-го трамвая.

Пока это эксперимент, который “Горэлектротрансу” помогает провести коммерческий банк “Восток” на базе системы “Mastercard”.

В вагонах повесли инструкции с информацией о том, как пользоваться терминалом. Это несложно. Достаточно поднести карту или смартфон к монитору терминала, после чего со счета автоматически спишется пять гривен. Если оплата прошла успешно, терминал среагирует звуковым сигналом и выдаст билет. Его просят показать кондуктору или водителю.

Фото: traffic.od.ua

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