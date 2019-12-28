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Новости Одессы и Одесской области

В одесском супермаркете случился потоп: с потолка хлынула вода (видео)

В одесском супермаркете случился потоп: с потолка хлынула вода (видео)

Инцидент произошел в торговом центре на улице Королева, 44.

Там обвалился потолок. Полилась вода.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Один из свидетелей снял происшествие на видео.

На ролике видно, как вода хлещет бурным потоком. Судя по ее обилию, прорвало трубу.

Покупатели, которых оказалось в это время немало в магазине, подошли к консультантам, спросив, как это обойти. Те в ответ лишь пожали плечами.

Съемка оборвалась после того, как сотрудница супермаркета безапеляционным тоном заявила, что “снимать нельзя”.

Фото, видео: XYDESSA ODESSA

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