В одесском супермаркете случился потоп: с потолка хлынула вода (видео)

Инцидент произошел в торговом центре на улице Королева, 44.
Там обвалился потолок. Полилась вода.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Один из свидетелей снял происшествие на видео.
На ролике видно, как вода хлещет бурным потоком. Судя по ее обилию, прорвало трубу.
Покупатели, которых оказалось в это время немало в магазине, подошли к консультантам, спросив, как это обойти. Те в ответ лишь пожали плечами.
Съемка оборвалась после того, как сотрудница супермаркета безапеляционным тоном заявила, что “снимать нельзя”.
Фото, видео: XYDESSA ODESSA
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