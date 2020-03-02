В Одесском регионе задержали недобросовестных лесорубов

Браконьер и его помощники орудовали в Подольском районе области, около села Борщи.

Об этом сообщила пресс-служба облГУНП.

Так, нарушителей застали на горячем, когда они грузили срубленные деревья в кузов грузовика.

В целом местные жители уничтожили насаждений в лесополосе на 25 тысяч гривен. В такую сумму правоохранители оценили нанесенный их действиями ущерб государству.

Организатору грозит штраф или до трех лет лишения свободы. Его напарники могут отделаться предупреждением, так как товарищ заверил их, что у него есть разрешение на вырубку.

Фото: ГУНП в Одесской области

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