В Одесском регионе задержали недобросовестных лесорубов

Браконьер и его помощники орудовали в Подольском районе области, около села Борщи.
Об этом сообщила пресс-служба облГУНП.
Так, нарушителей застали на горячем, когда они грузили срубленные деревья в кузов грузовика.
В целом местные жители уничтожили насаждений в лесополосе на 25 тысяч гривен. В такую сумму правоохранители оценили нанесенный их действиями ущерб государству.
Организатору грозит штраф или до трех лет лишения свободы. Его напарники могут отделаться предупреждением, так как товарищ заверил их, что у него есть разрешение на вырубку.
Фото: ГУНП в Одесской области
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