В Одесском регионе подорожает проезд в пригородных автобусах

Об этом сообщили в в местной райадминистрации, передает topor.od.ua.

Так, пассажирам некоторых пригородных автобусов проезд обойдется в среднем на пять гривен дороже.

В частности, цена вырастет на маршрутах: «Островное — Арциз», «Холмское — Арциз», «Надеждовка — Арциз».

Вот сколько придется платить людям, добирающимся до райцентра Арциз:

– с села Островного – 50 грн.;

– с села Алияга – 45 грн.;

– с села Холмское – 35 грн.;

– с села Каменское – 30 грн.;

– с села Надеждовка – 30 грн.;

– с села Виноградовка – 25 грн.;

– с села Плоцк – 20 грн.

Фото: topor.od.ua

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