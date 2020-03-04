В Одесском регионе подорожает проезд в пригородных автобусах

Стоимость проезда поднимут в Арцизском районе области.
Об этом сообщили в в местной райадминистрации, передает topor.od.ua.
Так, пассажирам некоторых пригородных автобусов проезд обойдется в среднем на пять гривен дороже.
В частности, цена вырастет на маршрутах: «Островное — Арциз», «Холмское — Арциз», «Надеждовка — Арциз».
Вот сколько придется платить людям, добирающимся до райцентра Арциз:
– с села Островного – 50 грн.;
– с села Алияга – 45 грн.;
– с села Холмское – 35 грн.;
– с села Каменское – 30 грн.;
– с села Надеждовка – 30 грн.;
– с села Виноградовка – 25 грн.;
– с села Плоцк – 20 грн.
Фото: topor.od.ua
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Цены на топливо упали, а проезд растет. Жадности нет предела(((