В Одесском регионе обустроили “рыбные” гнезда на лимане

На Хаджибейском лимане появились гнезда для рыбы, предназначенных на период нереста.

Об этом сообщает пресс-служба рыбоохранного патруля.

Их установили сотрудники патруля вместе с работниками рыбодобывающих предприятий. Сплели из веток хвойных деревьев. Привязали к ним камни и пластиковые бутылки, чтобы не утонули.

Ветки защитят от хищников икру и мальков.

Пока гнезд около 200. Но со временем хотят обустроить в целом больше трех тысяч нерестилищ.

Напомним, с апреля объявили о запрете на ловлю рыбы в водоемах Одесского региона. В частности, нельзя рыбачить на Хаджибейском, Днестровском лиманах и его плавнях, в реке Днестр и ее рукаве Турунчук, на Кучурганском водохранилище.

Фото: Госрыбагентство

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!