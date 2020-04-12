В Одесском регионе обустроили “рыбные” гнезда на лимане

На Хаджибейском лимане появились гнезда для рыбы, предназначенных на период нереста.
Об этом сообщает пресс-служба рыбоохранного патруля.
Их установили сотрудники патруля вместе с работниками рыбодобывающих предприятий. Сплели из веток хвойных деревьев. Привязали к ним камни и пластиковые бутылки, чтобы не утонули.
Ветки защитят от хищников икру и мальков.
Пока гнезд около 200. Но со временем хотят обустроить в целом больше трех тысяч нерестилищ.
Напомним, с апреля объявили о запрете на ловлю рыбы в водоемах Одесского региона. В частности, нельзя рыбачить на Хаджибейском, Днестровском лиманах и его плавнях, в реке Днестр и ее рукаве Турунчук, на Кучурганском водохранилище.
Фото: Госрыбагентство
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