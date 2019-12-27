В одесском развлекательном центре пострадал ребенок

Чрезвычайное происшествие случилось в развлекательном заведении Sky Park в ТЦ Альтаировский на Люстдорфской дороге.

Там 12-летний ребенок получил переломы в нескольких местах позвоночника, играя в детской комнате.

Об этом мать подростка Инна написала в группе «Черный список Одесса» в соцсетях.

При этом женщина отметила, что была расстроена тем, что в развлекательном центре не оказалось медпункта.

Инна написала заявление в полицию, попросив выяснить, почему нет медработников в учреждении с повышенной травмоопасностью.

«Я обратилась в полицию исключительно ради того, чтобы в развлекательном центре появилась дежурная медсестра, которая при необходимости окажет помощь детям», – отметила одесситка.

В ГУНП в Одесской области отметили, в свою очередь, что уже начали расследовать инцидент. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: «Черный список Одесса», i7.photo.2gis.com

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