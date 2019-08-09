В одесском порту пес-патриот «учуял» коммунистическую символику на американском теплоходе

Запрещенные предметы привезли в город из Америки

Об инциденте рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы.

Все случилось в то время, как пограничники проверяли теплоход, прибывший из Америки. С ними был служебный спаниель. И вот когда госслужащие подошли к одному из контейнеров, собака явно занервничала. Она суетилась, лаяла и виляла хвостом, норовя подойти поближе.

Тогда сотрудники погранслужбы вскрыли контейнер и решили проверить его тщательней. Оказалось, пес беспокоился не зря. Внутри нашли Volkswagen, напичканный контрабандой.

Так, багажнике авто было спрятано холодное оружие, которое пытались провезти незамеченным. Кроме того, во время осмотра обнаружили запрещенную у нас коммунистическую символику, а также георгиевскую ленту.

Все найденное изъяли. По факту происшествия сообщили в Нацполицию.

Фото: Госпогранслужба Украины