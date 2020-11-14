Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке Шевченко планируют открыть Музей истории мореплавания

В одесском парке Шевченко планируют открыть Музей истории мореплавания

В Одессе планируют открыть музей истории мореплавания и судоходства в парке Шевченко, на территории площадки «Огни маяка».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В Одессе планируют открыть музей истории мореплавания и судоходства в парке Шевченко, на территории площадки «Огни маяка».

Именно на этой площадке проходили масштабные выставки исторических древних морских судов в натуральную величину.

Напомним, идея создания музея принадлежит одесскому ученому и путешественнику Игорю Мельнику.

В одесской мэрии сообщили, что это будет музей нового типа – созданный по аналогии с морскими историческими музеями в Генуе, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме: там можно будет увидеть исторические модели судов в натуральную величину и даже подняться на их борт.

Презентация проекта будущего музея состоялась в одесской мэрии. Принято решение для создания музея истории мореплавания и судоходства сформировать рабочую группу, куда войдут сотрудники муниципалитета и Администрации морских портов Украины, представители крупного бизнеса морской сферы и общественных организаций.

Фото – из презентации проекта музея на официальном сайте города Одессы

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить