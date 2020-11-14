В одесском парке Шевченко планируют открыть Музей истории мореплавания

В Одессе планируют открыть музей истории мореплавания и судоходства в парке Шевченко, на территории площадки «Огни маяка».

В Одессе планируют открыть музей истории мореплавания и судоходства в парке Шевченко, на территории площадки «Огни маяка».

Именно на этой площадке проходили масштабные выставки исторических древних морских судов в натуральную величину.

Напомним, идея создания музея принадлежит одесскому ученому и путешественнику Игорю Мельнику.

В одесской мэрии сообщили, что это будет музей нового типа – созданный по аналогии с морскими историческими музеями в Генуе, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме: там можно будет увидеть исторические модели судов в натуральную величину и даже подняться на их борт.

Презентация проекта будущего музея состоялась в одесской мэрии. Принято решение для создания музея истории мореплавания и судоходства сформировать рабочую группу, куда войдут сотрудники муниципалитета и Администрации морских портов Украины, представители крупного бизнеса морской сферы и общественных организаций.

Фото – из презентации проекта музея на официальном сайте города Одессы