В одесском парке Шевченко могут появиться мини-театр и арт-галерея

В Одессе скоро приступят к реализации проекта «Общественного бюджета-2021» по устройству в парке имени Шевченко мини-театра и арт-галереи.

Этот проект-победитель – инициатива одессита Андрей Войникова. Департамент архитектуры и градостроительства Одесского горсовета уже объявил тендер по выбору подрядчика работ. Их предположительная стоимость – полтора миллиона гривен.

Предложения принимаются до 8 марта, аукцион назначен на следующий день, 9 марта. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2021 года.

Проект предполагает создание в парке мини-театра для уличных спектаклей. А в будущей арт-галерее будут устраиваться выставки работ современных художников и репродукции художников прошлого.

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Фото с ресурса «Социально активный гражданин», скриншот автора