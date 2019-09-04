В одесском парке появилось новое место для оригинальных фотосессий

Фотозону обустроили в дендропарке Победы. Как отметили в мэрии, по задумке авторов, там будет здорово снимать, прежде всего, свадебные фото.
В парке установили оригинальный арт-объект. Спереди выглядит как обычный велосипед, сзади – настоящая колесница. У транспортного средства три колеса. Кованые, с витиеватыми завитушками. Их создали из металла местные кузнецы.
А сиденье – деревянное. Широкое – места как раз хватит для двоих влюбленных.
Как рассказали в мэрии, арт-объект появился благодаря коммунальщикам из «Горзелентреста». А вот авторы попросили их не называть.
Велосипед-колесницу можно найти на аллее парка. Если туда забраться и присесть, за спиной будет шикарный фон с видом на пруд.
Фото: omr.gov.ua
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