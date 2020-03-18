В одесском парке появились оригинальные скульптуры из деревьев (фото)

Найти арт-объекты можно у входа в парк им.Шевченко, который ведет к астрономической обсерватории со стороны улицы Успенской.

Об этом сообщил наш корреспондент.

Фигуры вырезаны из сухих деревьев, каждая – высотой больше метра.

На поляне можно увидеть арт-объекты в виде головы оригинальных персонажей.

Один из героев – в шлеме с кольчугой, где на лбу изображена руна.

Еще одна фигура в виде головы тоже выполнена в кельтской тематике.

Есть и некое неизвестное существо с человеческими чертами, напоминающее лешего.

Также тут разместили фигурку пожилой женщины в длинном платье с капюшоном. В руки ей “дали” метлу.

А напротив барышни “вырос” гигантский гриб.

Проходящих рядом одесситов фигуры привлекают своей загадочностью, многие останавливаются и делают фото.

Фото автора

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