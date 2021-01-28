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В одесском парке Победы – массовое строительство снеговиков и покатушки на санках (фоторепортаж)

В одесском парке Победы – массовое строительство снеговиков и покатушки на санках (фоторепортаж)

Жители домов в окрестностях парка Победы высыпали на свежий воздух, чтобы покатать детишек на санках, выгулять домашних питомцев и размяться на строительстве снеговиков. Снеговиков сейчас тут великое множество самых разных размеров: от малышей до настоящих великанов выше человеческого роста!

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А еще сюда редко приходят без угощения – люди приносят еду для местных уток, синичек, белок. В парке даже есть уголок, где разместилась целая «столовая» для пернатых. Там вывешено множество кормушек самых разных форм и размеров. Многие из них сейчас занесены снегом, но в тех, в которые не попадает снег, лежит свежий корм.

Пруды подернуты прозрачной пленкой льда. Но из за нулевой температуры вода не замерзает полностью. Чайки и утки рассекают по водной глади. Ели под тяжестью снега и льда опустили ветки в воду, придавая прудам таинственности.

Вообще, в эту погоду парк похож на сказочный лес – деревья засыпаны снегом, повсюду встречаются поваленные стволы и ветки. Судя по всему, после потепления парк ожидает генеральная уборка.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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