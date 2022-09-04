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Итоги дня в Одессе: в городе выявили заведение, игнорирующее комендантский час

Итоги дня в Одессе: в городе выявили заведение, игнорирующее комендантский час

В Одессе появились ночные заведения, не соблюдающие комендантский час. Глава области Максим Марченко назвал их работу безответственной и опасной.

Об этом сообщил сам руководитель Одесской областной военной администрации в своем вечернем видеообращении.

В последнее время некоторые люди начали забывать, что именно Вооруженным силам они должны быть благодарны за спокойную обстановку в области. Все чаще правоохранительным органам приходится выявлять заведения, которые вопреки приказу, работают в комендантский час. И в тоже время наши военные рискуют жизнью на фронте, чтобы в тылу не чувствовали войны. Поэтому некоторым людям уже давно стоит задуматься, достойно ли они себя ведут в столь тяжелое время,

— отметил в своем видеообращении глава Одесской ОВ Максим Марченко.

Нарушая законные требования, они не только обесценивают жертву наших военных, но и подвергают опасности себя и окружающих, добавляя работы правоохранителям в тылу. Победа – это дело и ответственность каждого гражданина,

— закончил свое обращение Марченко.

На днях в одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в Одессе всю ночь работает бар на улице Екатерининской, в том числе во время комендантского часа. Напомним, что в Одесской области и Одессе комендантский час начинается в 23:00 и заканчивается в 05:00 следующего дня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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