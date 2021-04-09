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В Одесском морпорту провели уникальную грузовую операцию (фото)

В Одесском морпорту провели уникальную грузовую операцию (фото)

В Одесском морском порту провели уникальную операцию по сопровождению негабаритных грузов за пределы порта.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В Одессу на специализированном судне Unistream прибыл мостовой электрический кран для ОАО “Центральный горно-обогатительный комбинат”в Кривом Роге.

Из всех комплектующих крана наиболее массивными были две грузовые балки массой 38 тонн, длиной 29 метров и высотой 2 метра, а автомобильный тягач с закрепленной на прицепе балкой, имел длину 33 метра.

“Для того, чтобы провезти этот груз по автодорогам порта, был разработан специальный план, а накануне операции проведено тестовое прохождение маршрута автопоездом без груза. Наиболее сложными отрезками на маршруте были заезд с корня Карантинного мола на эстакаду и проезд под туннельным мостом микрорайона Пересыпь по территории порта. Благодаря опыту и квалификации наших инженеров из оперативной группы безопасности дорожного движения, операция по сопровождению негабаритного груза прошла в штатном режиме”, – отметил начальник ОФ ГП “АМПУ” Максим Лапай.

Операция по перемещению груза с такими габаритами по территории порта проводилось впервые за последние 20 лет.

 

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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