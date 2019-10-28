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Новости Одессы и Одесской области

В одесском магазине сняли, как девушка оригинально умыкнула статуэтку за тысячу гривен (видео)

В одесском магазине сняли, как девушка оригинально умыкнула статуэтку за тысячу гривен (видео)

Необычным случаем воровства поделились очевидцы в телеграм-канале «Подслушано Одесса».

Там выложили короткое видео, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.

На ролике видно, как приличная с виду девушка зашла в одну из торговых точек.

Там она осмотрелась, изучив товар, после чего положила глаз на бронзовую статуэтку ангела.

Девушка достала фигурку с полки, покрутила ее в руках. Затем, бросив взгляд в сторону камеры, присела и быстро спрятала статуэтку под одеждой.

Как говорят свидетели, воровка засунула украденное в штаны, а может, и того поглубже – в нижнее белье.

По данным очевидцев, статуэтка, которая приглянулась злоумышленнице, стоит тысячу гривен. Пропажу заметили слишком поздно – девушке удалось вынести ее из магазина.

Фото: 1ul.ru

Видео: Иа Одессит, youtube

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