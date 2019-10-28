В одесском магазине сняли, как девушка оригинально умыкнула статуэтку за тысячу гривен (видео)

Необычным случаем воровства поделились очевидцы в телеграм-канале «Подслушано Одесса».
Там выложили короткое видео, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.
На ролике видно, как приличная с виду девушка зашла в одну из торговых точек.
Там она осмотрелась, изучив товар, после чего положила глаз на бронзовую статуэтку ангела.
Девушка достала фигурку с полки, покрутила ее в руках. Затем, бросив взгляд в сторону камеры, присела и быстро спрятала статуэтку под одеждой.
Как говорят свидетели, воровка засунула украденное в штаны, а может, и того поглубже – в нижнее белье.
По данным очевидцев, статуэтка, которая приглянулась злоумышленнице, стоит тысячу гривен. Пропажу заметили слишком поздно – девушке удалось вынести ее из магазина.
Фото: 1ul.ru
Видео: Иа Одессит, youtube