В одесском кафе 19-летний парень устроил стрельбу, чтобы не платить

За хулиганство парня посадили под домашний арест, его товарищу выписали штраф.

Молодой человек облюбовал один из общепитов в Приморском районе города и частенько туда захаживал. А, как передает пресс-служба облГУНП, не так давно он отдыхал там с товарищем. Ребята посидели на приличную сумму, в итоге ушли, не заплатив за все, что выпили и съели.

Видимо, надеясь, что выходка сойдет ему с рук, парень снова пришел туда с другом буквально через несколько дней после «побега». Однако его надежды не оправдались: недобросовестного посетителя все-таки узнали. Правда, не сразу: к тому моменту хулиган уже успел изрядно выпить.

Когда к нему и его товарищу подошли сотрудники заведения, молодые люди начали хамить и всем своим видом выказывать недовольство. В свою очередь, их попросили заплатить или покинуть помещение общепита. В итоге, уже оказавшись на улице, 19-летний парень выхватил пистолет у входа в кафе. Он повернулся к персоналу и несколько раз пальнул, но, к счастью, ни в кого не попал.

Представители администрации кафе заявили на дебошира в полицию, его личность установили и уже объявили о подозрении. Пистолет изъяли, он оказался пневматическим. Пока за хулиганство парня посадили под домашний арест, его товарищу выписали штраф.

Фото: newday.kherson.ua