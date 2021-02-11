В одесском Институте ВМС представили нового руководителя

В Институте Военно-морских сил (входит в структуру Одесской морской академии) назначили нового руководителя.
Им стал капитан первого ранга Максим Кириакиди. Нового руководителя вуза представил коллективу института командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает пресс-служба ВМС.
Максим Кириакиди прошел путь от командира батареи ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Гетман Сагайдачный» до заместителя командира Морского командования Военно-морских сил Украины, командовал кораблем управления «Славутич» и корветом «Хмельницкий». Занимал должности в штабе ВМСУ и морском командовании
Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалями.