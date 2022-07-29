В одесском Горсаду снова сыграет духовой оркестр

Волшебство по-одесски: три события – ради одной Победы (фото) Концерт по-одесски во времена, когда идет война… Плюс выставка карикатур на злобу дня, плюс драгоценные экспонаты из личной коллекции. При этом слушать золотые голоса и любоваться сразу двумя выставками можно совершенно бесплатно. А по возможности – внести свой посильный вклад в общую «кассу». Все деньги пойдут не просто во благо, они собираются в помощь нашей одесской Теоробороне. ПОДРОБНЕЕ