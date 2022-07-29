В одесском Горсаду снова сыграет духовой оркестр

В воскресенье, 31 июля, в Ротонде одесского Городского сада состоится концерт духового оркестра Одесского муниципального театра им. А. Салика и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила».
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», концерт «Вечер с Оперой» пройдет в рамках музыкального марафона «Просто неба».
«Это сочетание классического звучания духового оркестра и академического вокала. В программе прозвучат произведения Моцарта, Пуччини, Верди и т.д.»,
– обещают организаторы.
Посетить концерт могут все желающие – вход свободный. Начало – в 17:00.
А запись поэтически-вокального вечера «Ковчег вдохновения» от 24 июля 2022 можно посмотреть на Youtube-канале Одесской мэрии «Думская, 1».