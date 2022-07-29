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В одесском Горсаду снова сыграет духовой оркестр

В одесском Горсаду снова сыграет духовой оркестр

В воскресенье, 31 июля, в Ротонде одесского Городского сада состоится концерт духового оркестра Одесского муниципального театра им. А. Салика и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила».

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», концерт «Вечер с Оперой» пройдет в рамках музыкального марафона «Просто неба».

«Это сочетание классического звучания духового оркестра и академического вокала. В программе прозвучат произведения Моцарта, Пуччини, Верди и т.д.»,

– обещают организаторы.

Посетить концерт могут все желающие – вход свободный. Начало – в 17:00.

А запись поэтически-вокального вечера «Ковчег вдохновения» от 24 июля 2022 можно посмотреть на Youtube-канале Одесской мэрии «Думская, 1».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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