В одесском горсаду на месте ресторана «Франзоль» появилась «Коллаборация» (фото)

В Горсаду «исчез» ресторан «Франзоль». Зато на его месте «возникло» другое заведение под названием «Коллаборация».

Если совсем точно, то он именуется как «городской ресторан».

Да, новый ресторан располагается в том самом легендарном здании, в историческом павильоне постройки 1838 года, а еще точнее — в воссозданном историческом павильоне искусственных минеральных вод.

Более того, он даже имеет свою страничку в Facebook, где сообщается, что новое заведение будет иметь «абсолютно новую концепцию, невероятное меню…».

Могу лишь еще добавить, что «Коллаборация» сообщает: «Мы уже знаем, куда ты пойдешь первым делом по окончании карантина».

Похоже, тема «выйдем из карантина — не узнаем свой город» набирает обороты.

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