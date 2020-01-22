В Одессе обшарпанную стену на улице Торговой облагородили «Поцелуем»

Кусок фасада, довольно обшарпанного и размалеванного, что на ул. Торговой, теперь облагорожен «перепевом» на тему знаменитой картины Густава Климта «Поцелуй».

Это далеко не первый «перепев» работы австрийского мастера мирового уровня, однако очень своеобразный, созданный одесскими художниками, мастерами настенной живописи из студии M97.

Получилось довольно любопытно: рядом с новым творением на тему «Поцелуя» «красуются» другие «картинки» любителей помалевать на одесских стенах. Так и вырисовывается общая картина дня сегодняшнего: тут — «казяки-мазяки» и трещины на старой стене, рядом — новое творение стрит-арта, да еще на тему известнейшей картины.

Что получается в результате — каждый решает сам, мы же напомним, что Густав Климт создал своей знаменитый «Поцелуй» в 1907—1908 годах. Картина хранится в галерее Бельведер.

Отметим также, что именно эта картина часто становится темой для нанесения на одежду, используется в рекламе и т.д.

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