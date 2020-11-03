В одесском детсаду повара воровали еду у детей (видео)

В одесском детском саду №10, что по улице Краснова, уволили двух поваров, которые воровали продукты.

Как пишет УСИ со ссылкой на одну из родительниц, проблемы с едой в детсаду начались еще в сентябре. Ребенок после сада постоянно просил кушать, а на вопрос о том, чем же его кормили, все время отвечал одно и то же – кашей. На родительских собраниях взрослые возмущались такому рациону, однако руководство учреждения повторяло, что денег на большее разнообразие продуктов попросту нет.

В связи с карантином родителей в садик не пускали, и меню они не видели, но судя по присылаемым воспитательницей фото, там не было ни овощей, ни фруктов, а сплошные каши. По словам родителей, у детей часто болели животы, и домой они приходили голодные.

И поскольку жалобы ни к чему не привели, решили взять контроль над происходящим в свои руки. Несколько дней они поочередно дежурили у садика, наблюдая за тем, как и с чем сотрудники выходят с работы.

В пятницу, 30 октября, забирая своих детей, они заметили, как два повара и дворник вышли с несколькими плотно набитыми пакетами. Пройти мимо родителей сотрудники не рискнули и обошли здание с другой стороны.

Пока повара перекидывали часть пакетов с едой через забор, родители детей подошли ближе и сняли происходящее на камеру. Одна из поваров убежала, другая на месте начала оправдываться, что продукты просроченные. В пакетах действительно оказалась еда – фрукты, овощи, молоко, яйца. Сверху они были прикрыты одеждой.

Родители вызвали полицию, которая приняла заявление. Сейчас по факту кражи правоохранители открыли уголовное производство.

Ситуацию подтвердила глава департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич. По ее словам проворовавшиеся сотрудники были уволены уже на следующий день.

По словам Буйневич, детсад продолжит свою работу, сюда наберут других сотрудников и усилят контроль за качеством работы на кухне.

Между тем, на вопрос о том, будет ли привлечен к ответственности кто-то из руководства сада, так как, по данным родителей, кражей еды занимались и другие сотрудники, глава департамента ответить затруднилась, отметив лишь, что другие «не были уличены в этой ситуации», и поэтому увольнять их оснований нет.

«Если правоохранительные органы установят, что в этом был замешан еще кто-то, естественно, он будет наказан», – добавила Буйневич.

Фото: УНН