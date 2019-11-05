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Новости Одессы и Одесской области

В одесском аэропорту завершают строительство рулежной дорожки

В одесском аэропорту завершают строительство рулежной дорожки

Строительство рулежной дорожки А5, соединяющей новую бетонную полосу и старую асфальтобетонную полосу в одесском аэропорту, вышло на завершающую стадию.

Об этом сообщает издание Аvianews.com  со ссылкой на субподрядчика работ – компанию «Автомагистраль-Юг».

  • Площадь рулежной дорожки составляет почти 13 тыс. кв. метров.
  • Общая толщина покрытий – 1,05 метра. Основа покрытия состоит из слоя стабилизации: георешетки, слоя щебня (10 см), слоя из щебеночно-песчаной смеси (10 см), пескоцемента (15 см), и слоя тощего бетона (30 см). Верхний слой покрытия состоит из тяжелого бетона толщиной 40 см.
  • Площадь пандуса из асфальтобетона на участке примыкания составляет почти 9 тыс. кв. метров. Он необходим для обеспечения плавного перехода с бетонной поверхности рулежной дорожки на асфальтобетонную поверхность старой полосы.

    Обустройство пандуса из асфальтобетона для плавного съезда с новой рулежной дорожки на старую полосу

«На этой площади мы отфрезеровали старое покрытие. Далее укладываем два слоя крупнозернистого асфальтобетона по 11 см каждый, слой армирующей геосинтетической сетки и слой мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см. Все эти работы мы планируем закончить в первой декаде ноября», — заверили компании в «Автомагистраль-Юг».

Обустройство пандуса

Для проведения строительных работ в одесском аэропорту в сентябре были выведены из эксплуатации 450 метров старой взлетно-посадочной полосы. В результате оставшаяся длина полосы составляет 2350 метров.

Ранее планировалось, что новый аэродромный комплекс введут  в эксплуатацию в мае 2020 года. Изначальный бюджет строительства 1 млрд 629,9 млн грн этим летом увеличили на 1 млрд 144,2 млн грн. Строительство полосы началось в 2017 году. Финансирование ведется на средства государственного бюджета. Подрядчиком является ООО «Спецремстрой».

Фото: Автомагистраль-Юг

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