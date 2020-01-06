В одесской высотке стреляли из автомата: инцидент расследует полиция

О подробностях рассказало издание unian.net со ссылкой на сведения очевидцев.

По словам свидетелей, инцидент произошел в доме №118, где живут семьи пограничников. При этом горожане говорят, что срельбу устроили в квартире на шестом этаже.

Одесситы уверены, что стреляли из автомата, так как из окна раздалась очередь выстрелов.

Председатель ОСМД заявила о происшедшем в полицию. В итоге приехали правоохранители. Осмотрев место, полицейские нашли несколько отстреленных гильз и направили их на экспертизу.

Подозреваемых в стрельбе предупредили о недопустимости совершения противоправных действий. По факту происшествия открыто уголовное производство. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о незаконном обращении с оружием.

В свою очередь, в ГУНП в Одесской области сообщили, что правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Они устанавливают причастных к нему лиц.

Фото: cdn.getyourguide.com

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