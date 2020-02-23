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Новости Одессы и Одесской области

В одесской поликлинике будут нагревать воду с помощью солнечных батарей

В одесской поликлинике будут нагревать воду с помощью солнечных батарей

В детской поликлинике №6, что на проспекте Академика Глушко, придумали, как решить вопрос с горячим водоснабжением.

Так, на крыше медучреждения установили систему солнечных батарей-коллекторов.

Об этом рассказал в Facebook главврач больницы Сергей Горищак.

Он сообщил, что мощности солнечной мини-АТС должно хватить для того, чтобы обеспечить их пятиэтажное здание горячей водой.

Альтернативный метод подогрева позволяет нагревать воду до 60 градусов.

В планах – установить тепловой насос, который позволит сэкономить на центральном водоснабжении, а постепенно и вовсе от него отказаться.

К слову, не так давно в поликлинике отремонтировали систему горячего водоснабжения. Ремонт обошелся городу в три миллиона гривен.

Фото: Facebook, Сергей Горищак

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