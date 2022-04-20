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Военная ситуация в Одесской области: ловят диверсантов, десант рф болтается в море

Военная ситуация в Одесской области: ловят диверсантов, десант рф болтается в море

Ситуация на юге Украины остается непростой. Россияне обстреливают Николаев и область системами «Смерч», ведут воздушную разведку. В Одессе же ловят диверсантов и коллаборантов. Угроза десанта тоже не снята.

О военной ситуации в южных регионах Украины сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Полковник Владислав Назаров рассказал, что В Николаевской области в течение ночи продолжались обстрелы системами залпового огня «Смерч».

Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры.  Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами.  Жертв среди местного населения нет.

Враг пытался предварительно провести воздушную разведку с помощью БПЛА. Но противоздушным подразделениям ВСУ удалось сбить 2 воздушных разведчика типа «Элерон».

В Одесской области спецслужбы продолжают выявлять коллаборантов и скрытых диверсантов.

Группировка судов черноморского флота рф находится в море, но отошла на расстояние более 200 км от одесского берега, опасаясь ударов украинских противокорабельных ракет. Тем не менее ракетная угроза остается очень высокой. На борту судов находится десант. И хотя вероятность его высадки небольшая, полностью исключать этого нельзя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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