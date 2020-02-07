В Одесской области заработала система, по которой можно следить за маршрутками онлайн

В Белгороде-Днестровском Одесской области тестируют разработку онлайн-мониторинга за движением общественного транспорта.
Об этом сообщает официальный сайт города.
Так, отследить движение маршрутки или автобуса можно на сайте.
Также можно скачать приложение на мобильный и изучать ситуацию в режиме реального времени.
Городской транспорт Белгорода-Днестровского обеспечили GPS-трекерами, которые работают благодаря соответсвующему программному обеспечению в диспетчерских.
Кстати, трекеры закрепили также и на коммунальной технике. Здесь можно посмотреть, как это работает.
Фото: st.volga.news
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