В Одесской области заработала система, по которой можно следить за маршрутками онлайн

В Белгороде-Днестровском Одесской области тестируют разработку онлайн-мониторинга за движением общественного транспорта.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Так, отследить движение маршрутки или автобуса можно на сайте.

Также можно скачать приложение на мобильный и изучать ситуацию в режиме реального времени.

Городской транспорт Белгорода-Днестровского обеспечили GPS-трекерами, которые работают благодаря соответсвующему программному обеспечению в диспетчерских.

Кстати, трекеры закрепили также и на коммунальной технике. Здесь можно посмотреть, как это работает.

Фото: st.volga.news

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