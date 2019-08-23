В Одесской области запустили флешмоб в помощь малоимущим школьникам

Благотворительную акцию инициировала Лиманская райгосадминистрация.

Информация появилась на официальном информационном ресурсе района kominternovskoe.com

Организаторы флешмоба просят помочь собраться детям из неблагополучных семей на школьный праздник первого звонка. Так, инциаторы акции призывают позаботиться о прическе для учащихся к 1 сентября.

– Отведите ребенка в парикмахерскую, – обращаются они к жителям района. – Пусть все в этот день будут счастливы.

Если возможности оплатить прическу нет, можно сообщить в районную службу по делам детей данные детей, нуждающихся в помощи. Для этого достаточно сведения о ребенке и его фотографию отправить на почту dslugba@gmail.com.

Заявки принимают до 31 августа.

Фото: rbc.ua