В курортном поселке под Одессой пылала база отдыха (фото, видео)

Пожар произошел в четырехэтажном здании базы отдыха в Затоке.

Когда приехали спасатели, огонь охватил первый, второй и четвертый этажи здания сезонного отдыха “Апартаменты Затока”.

Пожар тушили 30 сотрудников ГСЧС. Из здания вынесли пожароопасные устройства.

Ориентировочно огонь распространился на площади в тысячу кв. м.

Возгорание было ликвидировано.

Предварительно известно, что никто не пострадал. Причины устанавливают.

Фото, видео: Думская

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