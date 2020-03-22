В курортном поселке под Одессой пылала база отдыха (фото, видео)

Пожар произошел в четырехэтажном здании базы отдыха в Затоке.
Когда приехали спасатели, огонь охватил первый, второй и четвертый этажи здания сезонного отдыха “Апартаменты Затока”.
Пожар тушили 30 сотрудников ГСЧС. Из здания вынесли пожароопасные устройства.
Ориентировочно огонь распространился на площади в тысячу кв. м.
Возгорание было ликвидировано.
Предварительно известно, что никто не пострадал. Причины устанавливают.
Фото, видео: Думская
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