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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области зафиксировали вспышку желтухи

В Одесской области зафиксировали вспышку желтухи

У семерых детей, живущих в Березовском районе, диагностировали гепатит А, известный также как желтуха или болезнь Боткина.

Об этом райадминистрация сообщает на своей странице в Facebook.

Первые случаи заболевания этим недугом в районе начали фиксировать в ноябре прошлого года.

А в начале 2020 года в больнице с таким диагнозом оказалось уже семеро детей. Все заболевшие – ромской национальности.

Чиновники постановили усилить профилактику болезни и провести разъяснительные беседы среди здорового населения.

Там напомнили: чтобы не подхватить гепатит А, прежде всего, необходимо соблюдать правила гигиены. Не зря же желтуху еще называют болезнью грязных рук. Чтобы не заболеть, нужно мыть руки с мылом, протирать дверные ручки, чаще проводить влажную уборку и не пить проточную воду.

Также в Березовском районе решили дезинфицировать центральный водовод, которым пользуются местные жители.

Фото: nikatv

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